قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات نارية

2023-03-17 / 13:45
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هبة بريس - وكالات

أقيمت فعاليات سحب قرعة الدور ربع النهائي ونصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في مدينة “نيون” في سويسرا.

وحسمت 8 أندية تأهلها رسميا إلى الدور ربع النهائي للبطولة الأوروبية، ومن المقرر أن تصل 4 فرق من بينها فقط إلى نصف النهائي.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في دور ربع نهائي التشامبيونزليغ:

ريال مدريد (إسبانيا)Х تشيلسي (إنجلترا)

إنتر ميلان (إيطاليا)Х بنفيكا (البرتغال)

مانشستر سيتي (إنجلترا) Х بايرن ميونخ (ألمانيا)

نابولي (إيطاليا) Х ميلان (إيطاليا)

مربع النهائي:

الفائز من مباراة رقم 4 (ميلان – نابولي) Х الفائز من المباراة 2 (إنتر ميلان – بنفيكا)
الفائز من المباراة رقم 1 (ريال مدريد – تشيلسي) Х الفائز من المباراة 3 (مانشستر سيتي – بايرن ميونخ)Ю

النهائي:

الفائز من نصف النهائي الثاني Х الفائز من نصف النهائي الأول (بغرض تحديد صاحب الأرض)

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:

وفقا لما أكده “يويفا” سابقا، تقام مباريات الذهاب في دور ربع النهائي يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أبريل 2023، فيما تلعب مباريات الإياب يومي 18 و19 أبريل 2023.

بينما تقام مباريات نصف النهائي في البطولة الأوروبية، في يومي 9 و10 مايو 2023، أما مباراتي الإياب تلعب في يومي 16 و17 مايو 2023.

أما المباراة النهائية للبطولة الأوروبية، ستقام في يوم 10 يونيو 2023، حيث يستضيف المباراة ملعب “أتاتورك” في العاصمة التركية إسطنبول.

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