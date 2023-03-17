مدير “البسيج”: “المتورطون في جريمة شرطي البيضاء كانوا يخططون للسطو على وكالة بنكية”

2023-03-17 / 11:06
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هبة بريس - لبنى ابروك

أكد حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن دافع قتل شرطي البيضاء، هو السطو على سلاحه الوظيفي.

وذكر الشرقاوي في كلمته بالندوة الصحفية المنعقدة بمقر “البسيج” بسلا، أن المتورطين الثلاثة في قتل شرطي البيضاء لم تكن لهم أية دوافع شخصية لاستهداف الضحية، مشددا على أن هدفهم يتمثل في ترهيب المواطنين وكذا السطو على سلاحه الوظيفي للقيام بعملية سطو على وكالة بنكية.

وأضاف الشرقاوي، أن عنصر سبق الاصرار والترصد للسطو على وكالة بنكية تأكد عبر القيام المعنيين بالأمر بجولات حول الوكالة البنكية والتخطيط للسطو عليها والقيام بعمليات أخرى بعائدات هذه العملية.

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