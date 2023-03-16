أنشلوتي: هذا هو الفريق الذي أريد مواجهته في نهائي دوري الأبطال

هبة بريس _ رياضة

قال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إنه يتمنى تأهل إي سي ميلان لنهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، علما أن الفريق بلغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ 11 عاما.

وأدلى كارلو بتصريحات لقناة ‘موفيستار’ عقب الفوز على ليفربول: “أريد ميلان في النهائي، وليس في ربع النهائي”.

وخلال تواجده في الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة، قال أنشيلوتي: “أنا سعيد لأن كرة القدم الإيطالية تعرف تواجد ثلاثة فرق (في ربع النهائي)، إنها إشارة إيجابية للغاية للدوري الإيطالي”.

وعن لاعبه فينيسيوس جونيور، قال المدرب الإيطالي: “هل سيصبح أفضل لاعب في العالم؟ بالنسبة لي نعم. لم يسجل لكنه كان حاسما. لقد قدم المساعدة وفي كل مرة يلمس فيها الكرة يشكل خطرا على الخصم”.

وبخصوص ما إذا كان فريقه مرشحا لنيل اللقب، أكثر من الموسم الماضي، أجاب البالغ من العمر 63 عاما قائلا: “على مستوى الفريق، لدينا ثقة أكبر بكثير بسبب ما حدث العام الماضي، ولقد ظهر ذلك في هذه المواجهة، أمام فريق قوي قدمنا أداءً جيدًا في كلتا المباراتين. هذه الثقة هي التي ستسمح لنا بالتأهل إلى النهائي. هناك فرق شكلت المفاجأة بتأهلها لربع النهائي. دوري أبطال أوروبا هو دائمًا منافسة معقدة وصعبة للغاية. عليك القتال حتى النهاية”.

تجدر الإشارة، إلى أن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ستجرى غدا الجمعة، في مدينة نيون السويسرية.

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