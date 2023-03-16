العثور على 2.5 طن من اليورانيوم المفقود بليبيا

2023-03-16 / 19:34
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت قوات تابعة لميليشيا الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الخميس 16 مارس 2023، العثور على براميل اليورانيوم التي أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن فقدانها جنوبي البلاد.

وأبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافائيل غروسي، أعضاء الوكالة أن مفتشيها اكتشفوا، الثلاثاء، اختفاء 10 أسطوانات تحوي قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي كانت مخزنة في موقعٍ جنوبي ليبيا، وفق بيان سري نقلته “رويترز”.

من جانبها، قالت ميليشيا حفتر في بيان لها، إن “مسؤولاً من الوكالة يدعى ماسيمو، حضر الأربعاء الماضي، إلى مكتب الأمين العام للجيش الليبي (قوات الشرق)، وأبلغ عن اختفاء 10 براميل (يورانيوم) ووجود فتحة في المستودع من الجانب تسمح بخروج حجم البرميل الواحد”.

وأضافت أنه بناء على ذلك “اتخذت الإجراءات، وتم تكليف قوة من الجيش وجدت هذه البراميل في منطقة لا تبعد سوى نحو 5 كيلومترات عن المستودع في اتجاه الحدود التشادية”.

وتابعت: “تم تصوير فيديو للكمية التي فُقدت، وتم التحفظ عليها لترسل الوكالة متخصصين للتعامل معها”.

وذكرت القوات أنها أبلغت مسؤول الوكالة “بعدم الإعلان عن فقدان الكمية باعتبارها موجودة، وأن من استولى عليها يجهل طبيعتها وتركها بعد أن أدرك أن لا جدوى منها”.

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