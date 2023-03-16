“القضاء الإسباني” يرفض دعوى تشهير رفعها المغرب ضد صحافي

2023-03-16 / 18:44
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هبة بريس _ الرباط

رفض القضاء الإسباني دعوى رفعها المغرب ضد الصحافي الإسباني إغناسيو سمبريرو اتهم المملكة بالتجسس عليه باستخدام برمجية بيغاسوس الإسرائيلية.

واعتبرت محكمة مدريد الابتدائية، في قرار الخميس، أن الصحافي لم يشهّر بالمغرب، ورفضت بالتالي دعوى المملكة.

وأشار مكتب محامي الدولة المغربية، إرنستو دياز باستيان، لوكالة فرانس برس إلى أنه يعتزم استئناف الحكم.

ولطالما أكدت السلطات المغربية أنها لا تمتلك برمجية بيغاسوس.

وقالت القاضية سونيا لينس مونيوز في نص القرار الصادر بتاريخ 10 مارس إلى أن التصريحات التي أدلى بها إغناسيو سمبريرو في مقابلات جاءت نتيجة “نشر تحقيق صحافي من قبل مجموعة دولية حول الأشخاص الذين تعرضوا للتجسس عن طريق برمجية بيغاسوس” وهي مبررة “بخطورة الوقائع التي أدت إلى فتح تحقيق جنائي”.

وتابعت القاضية “بسبب كل هذا طلب (المغرب) مرفوض”.

وفي 22 يوليو شرع المغرب في أول إجراء يتعلق بالتشهير ضد منظمة العفو الدولية و”فوربيدن ستوريز”، المؤسستين اللتين تقفان وراء الاتهامات الموجهة إلى المغرب باختراق هواتف العديد من الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية من خلال برنامج “بيغاسوس”.

وبتاريخ 28 من الشهر ذاته، رفعت المملكة دعاوى مباشرة جديدة تتعلق بالتشهير بالمحاكم الفرنسية ضد صحيفة “لوموند” اليومية، ومديرها جيروم فينوغليو، والموقع الإخباري “ميديابارت”، ورئيسه إدوي بلينيل، إضافة إلى “راديو فرانس”.

وفي 02 غشت الماضي، قدم المغرب، ممثلا بسفيرته في برلين زهور العلوي، في ألمانيا، طلبا للتدخل القضائي في حق شركة نشر الصحف “زودويتشه تسايتونغ”، على خلفية “مزاعم كاذبة في إطار ريبورتاج حول الاستخدام المزعوم لبرنامج التجسس بيغاسوس من قبل المملكة المغربية”.

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