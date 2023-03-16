محكمة برازيلية تمهل الرئيس السابق 5 أيام لتسليم “مجوهرات سعودية”

2023-03-16 / 10:35
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هبة بريس - وكالات

أمهلت محكمة برازيلية، الأربعاء، الرئيس السابق جايير بولسونارو 5 أيام لتسليم مجوهرات ثمينة حصل عليها كهدية من السعودية، وأمرت بمراجعة كافة الهدايا الرسمية خلال فترة رئاسته.

كما أمرت المحكمة الفيدرالية للمحاسبة التي تشرف على خزائن الحكومة، النقيب السابق بالجيش بتسليم بندقيتين حصل عليهما كهدايا من الإمارات في عام 2019 إلى تشكيلة القصر الرئاسي، بحسب “فرانس برس”.

وخلال جلسة عامة قال رئيس المحكمة برونو دانتاس إنه بموجب القانون البرازيلي، يمكن للمسؤولين العموميين الاحتفاظ فقط بالهدايا “الشخصية للغاية وذات القيم النقدية المحدودة”.

وأعطى القاضي الرئيس السابق (2019-2022) الذي يعيش حاليا في الولايات المتحدة “5 أيام لإعادة كافة العناصر المتضمنة في هذه القضية إلى المالك الشرعي وهو القصر الرئاسي”.

والحكم الذي صدر بالإجماع هو الفصل الأخير في دراما هيمنت على عناوين الصحف في البرازيل منذ ظهور مزاعم في وقت سابق من الشهر الجاري بأن بولسونارو حاول بشكل غير قانوني إدخال مجوهرات بملايين الدولارات حصل عليها هو وزوجته من السعودية.

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