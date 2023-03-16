المغرب- جزر الكناري.. اجتماع لتطوير التعاون في مجالي النقل البحري والجوي

2023-03-16 / 09:56
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هبة بريس

عقد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أمس الأربعاء بالرباط، اجتماع عمل مع رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري أنخيل فيكتور طوريس، تناول على الخصوص فرص تطوير التعاون في مجال النقل البحري والجوي.

وشكل هذا الاجتماع، الذي حضره سفير إسبانيا بالرباط ريكاردو دييز هوشلايتنر، بالإضافة إلى وفد هام من الجانب الكناري، فرصة للطرفين للإشادة بجودة وتميز روابط التعاون التي تجمع بين المغرب وإسبانيا في مختلف المجالات، خاصة في قطاعي النقل واللوجيستيك.

وتباحث المسؤولان، خلال هذا اللقاء، بشأن فرص تطوير علاقات التعاون الثنائي في مجال النقل البحري، عبر تعزيز الربط بين جزر الكناري والأقاليم الجنوبية للمملكة، وخاصة تطوير الربط بين مينائي طرفاية والعيون وميناء فويرتيفنتورا.

كما شكل هذا الاجتماع فرصة للتباحث حول سبل تعزيز الربط الجوي بين الطرفين، بهدف تشجيع السياحة بين المغرب وجزر الكناري.

وفي ختام هذا اللقاء، جدد الطرفان التأكيد عن رغبتهما في العمل المشترك من أجل تطوير علاقات التعاون بين المغرب وجزر الكناري في هذه المجالات عبر تكثيف تبادل الزيارات والخبرات.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار زيارة العمل التي يقوم بها رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري إلى المغرب.

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