ودية المغرب والبرازيل.. “الجامعة” تعلن انطلاق عملية بيع التذاكر

هبة بريس

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، أن عملية بيع تذاكر المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني بنظيره البرازيلي يوم السبت 25 مارس الجاري بالملعب الكبير بمدينة طنجة؛ ستنطلق ابتداء من يوم الخميس 16 مارس ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، عبر المنصة الرسمية لبيع التذاكر www.frmftickets.ma

وأوضحت الجامعة في بلاغ لها ، أنه يمكن سحب هذه التذاكر ابتداء من نفس اليوم على الساعة 12 ظهرا من الشبابيك التالية:

-​مدينة الدار البيضاء:

• مركب بنجلون

• ملعب الوازيس

-​مدينة الرباط:

• المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن

-​مدينة طنجة:

• قاعة الزياتن

• مركز الرياضات

وسيتم فتح الشبابيك وفق التوقيت التالي:

الفترة الصباحية: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا.

الفترة المسائية: من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة السابعة مساء.

التوقيت في شهر رمضان الكريم :

من الساعة 11 صباحا إلى الخامسة بعد الزوال

وحددت اللجنة المنظمة أثمنة التذاكر على الشكل الآتي:

* الدرجة الثالثة: 100 درهما .

* الدرجة الثانية: 300 درهما.

* الدرجة الأولى: 500 درهما.

ملحوظة:

• ضرورة الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية عند الشبابيك.

• ضرورة الإدلاء بوصل تأكيد البيع عند سحب التذاكر المقتناة عن طريق الأنترنيت.

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