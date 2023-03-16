الناظور .. شاب يقدم على ح…رق نفسه بغاز البوتان

2023-03-16 / 00:05
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هبة بريس _ وجدة

أقدم شاب زوال اليوم الأربعاء 15 مارس الجاري، على إضرام النار في جسده في حي براقة بمدينة الناظور.

وحسب مصادر، فالحادث المأساوي وقع حوالي الساعة الواحدة من زوال اليوم، حيث عمد الضحية إلى إضراب النار في نفسه عبر قنينة غاز البوتان، وحول الأسباب الكامنة لإقدامه على هذا الفعل، تضيف نفس المصادر، أن الهالك كان في خلاف مع أفراد من عائلته.

وهذا بعد توصلها بالخبر،حلت السلطات المحلية، والأمن والشرطة العلمية إلى عين المكان ونقل الجثة المتفخمة لمستودع الأموات بالمستشفى الحسني بالمدينة، وفتح تحقيق في النازلة تحت إشراف من النيابة العامة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات الحادث

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