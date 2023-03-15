” إهمال المقابر ” بإقليم خريبكة يصل وزير ” الأوقاف “

2023-03-15 / 23:24
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هبة بريس _ خريبكة

وجه النائب البرلماني محمد حوجر عن الفريق الإشتراكي سؤالا كتابيا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول الوضعية التي آلت إليها المقاير الإسلامية باقليم خريبكة.

وقال حوجر في سؤاله ” لا يخفى عليكم الوزير المحترم، حجم الإهمال الذي تعاني منه المقابر على جميع المستويات كما هو الحال بالنسبة للمظاهر الإسلامية بإقليم خريبكة، ونخص على سبيل المثال لا الحصر مقبرة مدينة وادي زم أو مدينة الشهداء كما يفضل سكانها تسميتها”

واشار حوجر الى الاكتظاظ الذي تعانيه المقبرة اعلاه و ما يترتب عن ذلك من دفن الموتى بالممرات فضلا عن تحولها مرتعا للمتسولين ومجالا لرمي القمامة ونمو الأعشاب العشوائية والكلاب الضالة، مما يشوش على المقاصد الفضلى لهذه المقبرة المتمثلة في الترحم على المولى في جو مفعم بالخشوع والصفاء الروحي ”

واضاف حوجر مخاطبا ووير الأوقاف ” ولاشك أن عدم إدراج تأهيل وصيانة مقابر إقليم خربيكة مقبرة مدينة وادي زم على الخصوص ضمن ميزانية الوزارة لسنة 2023، سيزيد من الحالة المزرية التي آلت إليها ”

” واعتبارا لكون وضعية المقابر مؤشرا على تجدر القيم الإنسانية” ساءل حوجر السيد الوزير ، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتأهيل وصيانة المقابر الإسلامية بإقليم خريبكة، وعن الحلول المقترحة للحد من الاكتظاظ الذي أضحت تعيشه مغيرة مدينة الشهداء وادي زم.

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