Zaki Hannache, a 33-year-old Algerian activist, poses at the headquarters of the "SOS Disparus" association in Algiers on February 13, 2021. - Hannache said as thousands marched in Algeria's capital and other cities on February 22 to mark the second anniversary of the "Hirak" protest movement that forced long-time president Abdelaziz Bouteflika from power that the movement's supporters were unimpressed by President Abdelmadjid Tebboune's decision on the eve of the anniversary to reshuffle the government as well as his call for early legislative polls. (Photo by RYAD KRAMDI / AFP)

16 منظمة حقوقية دولية تطالب تونس بعدم تسليم ناشط جزائري

2023-03-15 / 21:00
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هبة بريس _ وكالات

طالبت 16 منظمة غير حكومية، من بينها منظمة العفو الدولية فرع تونس وهيومن رايتس ووتش، السلطات التونسية بعدم تسليم الناشط الجزائري زكي حناش الذي يواجه حكما بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات في قضية لها علاقة بنشاطه في الحراك الشعبي.

وذكّرت هذه المنظمات، في رسالة مشتركة، بأن الناشط زكي حناش يتمتع بحماية دولية كلاجئ، وأن “تونس دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب ولا ينبغي لها أن تطرد أو تعيد أو تسلم أي لاجئ إلى دولة أخرى”.

وزكي حناش (34 عاما) ناشط كان يتولى تقديم ونشر جميع المعلومات المتعلقة بمتابعة كل الأشخاص المحسوبين على الحراك الشعبي الذي اندلع في فبراير 2019، وقد سبق للسلطات القضائية أن أمرت باعتقاله في فبراير من العام الماضي ووُضع في الحبس المؤقت لعدة أيام قبل أن يتم إخلاء سبيله.

وفي منتصف العام الماضي، وجه القضاء الجزائري للناشط زكي حناش تهمة “الإشادة بالأعمال الإرهابية”، ما دفعه إلى السفر نحو تونس وهناك طلب اللجوء السياسي، في شهر أغسطس 2022، قبل أن يُعلن عن استفادته من صفة لاجئ بموافقة من الأمم المتحدة على إثر دعوات أطلقها نشطاء لمنع تسليمه لبلاده

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