طنجة ..أربعينية تضع حدا لحــ..ـياتها شــ..ـنقا بحي الجيراري

2023-03-15 / 18:20
2
هبة بريس - مكتب طنجة

أقدمت سيدة في عقدها الرابع ، اليوم الأربعاء، على انهاء حياتها بطريقة مأساوية ، حيث عثر عليها جثة معلقة بواسطة حبل داخل غرفة منزلها الكائن بمنطقة الجيراري بطنجة .

وقامت الهالكة بشنق نفسها ، بسبب اضطرابات نفسية كانت تعاني منها قيد حياتها ، الامر الذي خلف حالة من الحزن والأسى بين افراد أسرتها وأقاربها .

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن ملابسات الواقعة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شخص يصعد لقمة أعلى عمود “ريزو” في طنجة ويهدد بالانتحار

شخص يصعد لقمة أعلى عمود “ريزو” في طنجة ويهدد…

2023-03-15 / 13:03
Photo of البيضاء.. مصرع شخصين في حادث اصطدام دراجة نارية ب”طرامواي”

البيضاء.. مصرع شخصين في حادث اصطدام دراجة نارية ب”طرامواي”

2023-03-14 / 11:35
Photo of سطات.. جث.ة معلقة بحبل فوق قنطرة الطريق السيار تستنفر السلطات

سطات.. جث.ة معلقة بحبل فوق قنطرة الطريق السيار تستنفر…

2023-03-13 / 17:20
Photo of 8 قـ.ـتلى في انقلاب زورقين قبالة سواحل سان دييغو الأمريكية

8 قـ.ـتلى في انقلاب زورقين قبالة سواحل سان دييغو…

2023-03-12 / 20:45
Photo of تطوان ..انتشال جــ..ثـة طفل عمره 12 سنة غـ..ـرق بواد المحنش

تطوان ..انتشال جــ..ثـة طفل عمره 12 سنة غـ..ـرق بواد…

2023-03-12 / 20:38
Photo of ” رفيسة” بسطات تدخل ستة أشخاص المستعجلات

” رفيسة” بسطات تدخل ستة أشخاص المستعجلات

2023-03-11 / 21:17
Photo of طنجة ..شاطئ المريسات يلفظ جــ..ـثة مجهولة

طنجة ..شاطئ المريسات يلفظ جــ..ـثة مجهولة

2023-03-11 / 18:10
Photo of سطات.. جث.تان بمنزل تستنفران أمن المدينة

سطات.. جث.تان بمنزل تستنفران أمن المدينة

2023-03-11 / 16:27
Photo of البيضاء.. حريق مهول يأتي على محلات ب”كراج علال”

البيضاء.. حريق مهول يأتي على محلات ب”كراج علال”

2023-03-10 / 09:17
Photo of اختناق جماعي بالجديدة جراء تسرب الغاز من سخان للماء

اختناق جماعي بالجديدة جراء تسرب الغاز من سخان للماء

2023-03-08 / 16:24

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق