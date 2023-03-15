فاطمة الزهراء لحرش تكشف لمتابعيها تعرضها للسرقة

2023-03-15 / 16:14
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نجلاء مزيان

كشفت الفنانة المغربية فاطمة الزهراء الحرش عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن تعرضها للسرقة بمدينة الدار البيضاء من طرف شخص مجهول.

و روت لحرش عبر خاصية ستوري بذات المنصة، تفاصيل الواقعة، مشيرة أن جريمة السرقة أضحت متفشية بمدينة الدار البيضاء بكثرة.

و قالت المتحدثة ذاتها أن غيابها بمنصات التواصل الاجتماعي، كان بسبب سرقة هاتفها الذي يتوفر على جميع حساباتها الرسمية ب”السوشل ميديا”، مغتنمة الفرصة لتحذير متابعيها و بضرورة أخد الحيطة و الحذر.

و في سياق منفصل، تألقت الفنانة المغربية فاطمة الزهراء الحرش خلال مشاركتها في المسلسل الدرامي “جريت و جاريت” الذي يعرض على القناة الأولى.

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