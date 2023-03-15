فاطمة الزهراء لحرش تكشف لمتابعيها تعرضها للسرقة

نجلاء مزيان

كشفت الفنانة المغربية فاطمة الزهراء الحرش عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن تعرضها للسرقة بمدينة الدار البيضاء من طرف شخص مجهول.

و روت لحرش عبر خاصية ستوري بذات المنصة، تفاصيل الواقعة، مشيرة أن جريمة السرقة أضحت متفشية بمدينة الدار البيضاء بكثرة.

و قالت المتحدثة ذاتها أن غيابها بمنصات التواصل الاجتماعي، كان بسبب سرقة هاتفها الذي يتوفر على جميع حساباتها الرسمية ب”السوشل ميديا”، مغتنمة الفرصة لتحذير متابعيها و بضرورة أخد الحيطة و الحذر.

و في سياق منفصل، تألقت الفنانة المغربية فاطمة الزهراء الحرش خلال مشاركتها في المسلسل الدرامي “جريت و جاريت” الذي يعرض على القناة الأولى.

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