لقجع : ترشح المغرب لمونديال 2030 يجسد معاني التئام الشباب الافريقي والأوروبي

هبة بريس

اكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، أن إعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بكيغالي، عن ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030 يعكس تظافر جهود وإمكانات القارتين الإفريقية والأوروبية.

وقال لقجع في تصريح للصحافة، عقب حفل نظمه الاتحاد الإفريقي لمنح جائزة التميز الرياضي لسنة 2022 لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الرواندي بول كاغامي، إن هذا الترشيح المشترك غير المسبوق، من شأنه أن يجسد كما أكد على ذلك جلالة الملك معاني التئام الشباب الافريقي والأوروبي وشباب البحر الأبيض المتوسط وشباب العالم العربي حول موضوع يجعل من كرة القدم قاطرة للتنمية ووسيلة لتظافر الجهود وتكامل الخبرات.

من جهة أخرى، أشار السيد لقجع إلى أن منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لجائزة التميز لسنة 2022 لجلالة الملك يعد اعترافا من مسؤولي القارة الإفريقية وشبابها بالمجهودات الاستثنائية التي بذلها جلالة الملك لصالح كرة القدم الإفريقية والشباب، حيث حرص جلالته منذ توليه العرش على وضع هذه الفئة في قلب كل مسلسل تنموي.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد منح، اليوم الثلاثاء بكيغالي في رواندا، جائزته للتميز، التي تتوج الإنجازات الاستثنائية برسم سنة 2022، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس الرواندي، بول كاغامي.

وسلم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، هذه الجائزة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

وأعلن جلالة الملك، في رسالة بهذه المناسبة، تلاها بالنيابة عن جلالته، السيد شكيب بنموسى عن ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030.

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