صحيفة إسبانية : ترشح المغرب وإسبانيا والبرتغال تحالفٌ استراتيجي

هبة بريس

أكدت صحيفة “إل إسبانيول” أن تقدم المغرب وإسبانيا والبرتغال بملف ترشح مشترك، لاستضافة مونديال 2030، يُعد تحالفا استراتيجيا.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن الملف هو “تطبيق كامل لتحالف استراتيجي بين إسبانيا والمغرب والبرتغال”، مؤكدة أن هذا يجعله من أفضل المرشحين لاستضافة أهم حدث في عالم كرة القدم.

وبعدما ذكرت بنص الرسالة الملكية التي أعلنت ترشح المغرب إلى جانب البلدين، لفتت إلى أن رئيسي الاتحادين الإسباني والبرتغالي، لويس روبياليس وفرناندو جوميز، أجريا محادثات مع المغرب”، مبرزة أن بلورة المفاوضات تجعل الملف المرشح الأكبر لنيل شرف الاحتضان.

وأبرز جلالة الملك محمد السادس، في رسالته إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بمناسبة منحه جائزة التميز، وقرأها نيابة عنه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن هذا الترشيح المشترك، الذي سيعد سابقة في تاريخ كرة القدم، سيحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا

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