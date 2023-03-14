بعد رونالدو.. عرض سعودي ضخم لضم الإنجليزي زاها

2023-03-14 / 19:24
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هبة بريس _ رياضة

تلقى لاعب كريستال بالاس الإنجليزي ويلفريد زاها، عرضا ضخما من نادي الاتحاد السعودي للانضمام إلى صفوفه، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية.

وقال موقع “دايلي مايل” البريطاني، إن نادي الاتحاد السعودي، قدم لزاها، لاعب مانشستر يونايتد السابق، 9 ملايين جنيه إسترليني (أي نحو 10,942 ملايين دولار أمريكي)، مقابل الموسم الواحد.

وأضافت الصحيفة أن زاها الذي ينتهي عقده مع النادي الإنجليزي خلال الصيف، يفكر في مستقبله على المدى الطويل.

وحسب التقرير فإن نادي النصر، الذي وقع مؤخرا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كان مهتما بالتوقيع مع زاها هذا الصيف.

وأشارت الدايلي مايل إلى أن زاها يواجه قرارا صعبا بشأن المرحلة التالية من مسيرته. فبالإضافة إلى الاهتمام السعودي، فقد استقطب زاها اهتماما من بعض الأندية الأوروبية

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