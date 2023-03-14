أول زيارة خارج الشرق الأوسط منذ الزلزال.. بشار الأسد في موسكو

2023-03-14 / 19:15
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هبة بريس _ وكالات

وصل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، إلى روسيا، الثلاثاء، في أول زيارة له خارج الشرق الأوسط منذ زلزال الشهر الماضي.

وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا” على موقعها الإلكتروني، إن الأسد وصل إلى موسكو مساء اليوم في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية، يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت أن هناك وفدا وزاريا كبيرا يرافق الأسد خلال زيارته إلى موسكو.

وتأتي الزيارة، قبل يوم من اجتماع رباعي يضم نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران في موسكو، وقبل محادثات مقررة بين وزراء خارجية الدول الأربع لاحقا.

وتدعم موسكو تقاربا بين دمشق وأنقرة، واستضافت محادثات بين وزيري دفاعهما في ديسمبر، وتستهدف عقد اجتماعات بين وزيري الخارجية والرئيسين في نهاية المطاف

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