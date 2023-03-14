المغرب يجدد ‏تقديره للموقف الأمريكي اتجاه القضية الوطنية

هبة بريس _ الرباط

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 14 مارس 2023 بالرباط، وفدا من ‏أعضاء الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي يقوده السيناتور أدريانو ايسبايلات ‏Adriano Espaillat، والذي يقوم بزيارة عمل للمغرب في إطار تعزيز علاقات الصداقة ‏والتعاون المثمر بين المملكة المغربية ومكونات المؤسسة التشريعية الأمريكية. ‏

وجدد رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء التعبير عن تقدير المملكة لموقف الولايات ‏المتحدة الأمريكية اتجاه القضية الوطنية، حيث اعترفت الولايات المتحدة خلال شهر دجنبر ‏‏2020 بسيادة المملكة المغربية على الصحراء المغربية وقررت فتح قنصلية لها في مدينة ‏الداخلة، وهو الموقف الذي أكدته نائبة كاتب الدولة الامريكية السيدة ويندي شيرمان ‏Wendy Sherman ‎، خلال زيارتها للمغرب في شهر مارس 2022، حيث عبرت عن دعم بلادها ‏لمخطط الحكم الذاتي، باعتباره حلا جادا وذا مصداقية وواقعي.‏

كما نوه رئيس الحكومة بالشراكة المثمرة التي تجمع بين المملكة المغربية ومؤسسة هيئة ‏تحدي الألفية الأمريكية، كما يكرسها النجاح الذي عرفه برنامج حساب تحدي الألفية-المغرب ‏في ميثاقيه الأول والثاني، والذي يتوافق والألويات التنموية للحكومة بتوجيه من صاحب ‏الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

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واستعرض رئيس الحكومة وأعضاء وفد الكونغرس الأمريكي مجموعة من برامج ‏التعاون الأخرى التي تغطي العديد من المجالات الحيوية وسبل توسيعها، مؤكدين الرغبة ‏المشتركة لتعزيز هذه الدينامية بإسهام القوى الحية في البلدين. ‏

وشكل هذا اللقاء مناسبة للوقوف على الدينامية المتميزة التي تعرفها خلال السنوات الأخيرة ‏‏علاقات الصداقة العريقة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية‎ ‎التي تأسست منذ ‏‏التوقيع على معاهدة الصداقة بين البلدين سنة 1787. كما أن البلدان الشريكان تربطهما ‏مند ‏سنة 2012 شراكة استراتيجية مبنية على الحوار السياسي المنتظم والمتنوع، والعلاقات ‏‏الاقتصادية التي يؤطرها اتفاق التبادل الحر المغربي الامريكي، بالإضافة لمجموعة من اتفاقيات ‏‏وبرامج التعاون في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والأمنية. ‏

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