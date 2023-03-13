انتخاب عميد المحامين السابق إبراهيم بودربالة رئيسا لبرلمان تونس

هبة بريس

انتخب البرلمان التونسي الجديد في جلسته الافتتاحية، اليوم الإثنين، عميد المحامين السابق إبراهيم بودربالة رئيسا له، وذلك بعد تفوقه في الدور الثاني على منافسه عبد السلام الدحماني، إذ صوت 84 نائبا لصالح بودربالة، فيما حصل الدحماني على 71 صوتا.

يذكر أن 8 نواب ترشحوا لرئاسة البرلمان، فيما ترشح 16 نائبا لمنصبي نائبي الرئيس.

وكان البرلمان التونسي استأنف أعماله التي توقفت لمدة عام وثمانية اشهر عقب تجميد نشاطه من قبل الرئيس قيس سعيد في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو عام 2021.

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