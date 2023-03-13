ثقافة السلاح…عمرها 3 سنوات وقتل–ت شقيقتها بتكساس

هبة بريس _ وكالات

في قضية جديدة، توضح بشكل صارخ العواقب المميتة لثقافة السلاح في الولايات المتحدة، أطلقت فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات النار بطريق الخطأ على شقيقتها البالغة من العمر أربع سنوات في منزلهم في ولاية تكساس في وقت متأخر من يوم الأحد، مما أدى إلى مقتلها، بحسب شرطة مدينة هيوستن.

وقال قائد الشرطة في مقاطعة هاريس، إد جونزاليس، للصحفيين: إن “الطفلتين الشقيقتين كانتا في المنزل مع خمسة بالغين، بمن فيهم والدتهما وزوجها، عندما أمسكت الصغرى بمسدس نصف آلي محمل بالرصاص وأطلقت النار على أختها بشكل غير متعمد”، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك من يشرف عليهما وقت الحادث.

وتم إعلان وفاة الفتاة في المنزل، ولم يتضح على الفور ما إذا كان أي من البالغين سيواجه اتهامات جنائية لعدم التأكد من أن السلاح المستخدم في إطلاق النار، تم وضعه في مكان لا يمكن الوصول إليه من قبل الأطفال.

وأضاف جونزاليس: “يبدو الأمر وكأنه قصة مأساوية أخرى عن طفل حصل على سلاح ناري وإيذاء شخص آخر”، معتبرا أن المجتمع يتأثر عندما يفقد طفل حياته بهذه الطريقة، “قلوبنا منكسرة”.

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