مكناس.. وزير الثقافة يزور مواقع آثرية للإطلاع على تقدم أشغالها رفقة العامل

ع محياوي _ هبة بريس

قام وزير الشباب والثقافة والتواصل مرفوقا بعامل ” عبد الغني الصبار ” عامل إقليم مكناس والوفد المرافق لهم، أول أمس السبت، بزيارة ميدانية للعاصمة الإسماعيلية ، من أجل الوقوف على مدى تقدم أشغال مواقع آثارية و مشاريع ثقافية.

وشملت زيارة الوزير ، المعهد الموسيقي “دار الباشوات” والموقع الأثري “هري السواني” الذي يعود تاريخ إحداثه لحقبة السلطان مولاي اسماعيل ويشهد أشغال ترميم لصيانته.

كما قام الوزير رفقة العامل، بزيارة لمركز حماية الطفولة للوقوف على ظروف إقامة الأحداث والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم قبل التوجه للنادي النسوي “ويسلان” الذي يقدم خدمات اجتماعية وتكوينية مهمة لنساء وفتيات المنطقة.

واختتم الوزير زيارته لمدينة مكناس، بعقد لقاء مع فعاليات جمعوية، بالمركز الثقافي “الفقيه المنوني” بالمدينة، بهدف الاستماع لمشاريعهم وحاجياتهم وبحث سبل الشراكة مع الوزارة لتطوير الخدمات التي يقدمونها للساكنة.

وتدخل هذه الزيارة، في إطار الزيارات التي يقوم بها وزير الشباب والثقافة والتواصل لمختلف أقاليم الجيهات للوقوف على سير المشاريع التي تهم وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

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