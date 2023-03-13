سميرة سعيد

سميرة سعيد: عائلة والدي رفضوا توجهي للغناء وكانوا يرون الأمر “عيبا”

2023-03-13 / 13:17
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هبة بريس

كشفت الفنانة المغربية سميرة سعيد، أن عائلة والدها عارضوا توجهها للفن والغناء في بداياتها، معتبرين الأمر “عيبا” في مجتمعنا.

وذكرت سميرى سعيد خلال ظهورها ببرنامج “أنغام”، أنها نشأت في منزل يحب الفن والغناء، حيث كان والدها يشجعها على الاستماع لأغاني “أم كلثوم”، مشيرة إلى أنها ورثت جمال صوتها عن والدتها، التي كانت تحب ليلى مراد وتغني لها.

وأضافت أنها اشتركت ببرنامج للمواهب الغنائية عندما كانت تبلغ من العمر 9 سنوات، حيث قدمت أغنية “الأطلال” وعملت على تقليد أم كلثوم من خلال حملها “للمنديل”؛ نظرا لتأثرها الشديد بها، ليصفها الجميع حينها “بالطفلة المعجزة”.

وتابعت: “عندما اتجهت للغناء، في فترة الستينات، لم يكن هناك مطربات مغربيات، كما أن عائلة والدي كانت منزعجة من توجهي للغناء، حيث كانوا يرون أن الغناء عيب خاصة أنني من عائلة بن سعيد وهي عائلة كبيرة في المغرب”.

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