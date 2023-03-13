طانطان.. إحباط محاولة للهجرة السرية وإيقاف 17 شخصا

2023-03-13 / 12:49
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هبة بريس

على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طانطان بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 13 مارس الجاري، من إجهاض عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية وتوقيف 17 مرشحا للهجرة، من بينهم شخصان ينحدران من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية على مستوى الشريط الساحلي بالمنطقة القروية “الوطية” التي تبعد بحوالي 25 كيلومتر عن مدينة طانطان، حيث أسفرت عن حجز زورقين مطاطيين ومحركين بحريين و20 حاوية للمحروقات.

وقد تم إخضاع الأشخاص المضبوطين لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المنظمين المتورطين في نشاط هذه الشبكة الإجرامية.

وتندرج هذه العملية الأمنية، في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

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