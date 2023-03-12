تأجيل إطلاق أول صاروخ صنع بالطباعة ثلاثية الأبعاد

هبة بريس _ وكالات

أعلنت شركة شركة “ريلاتيفيتي سبيس” مجددا إرجاء إطلاق أول صاروخ فضائي صنع بالطباعة ثلاثية الأبعاد من كاب كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية، بسبب مشاكل تقنية حسب الشركة المصنعة التي أكدت أن الصاروخ “في حالة جيدة”.

وطورت شركة “ريلاتيفيتي سبيس” هذا الصاروخ الذي يحمل اسم “تيران 1” ، وحدد هامش إطلاقه بين الساعة 13,00 و16,00 بالتوقيت المحلي من يوم السبت.

وكانت محركات الصاروخ غير المأهول في طور التشغيل عندما أجبرت مشكلة تتعلق “بالأتمتة”، الشركة على وقف عملية الإطلاق.

وجرت محاولة ثانية بعيد ذلك لكنها قطعت أيضا بسبب مشاكل في الضغط في الطبقة الثانية من الصاروخ، حسب تغريدة للشركة على تويتر.

وكتبت الشركة “قدم الفريق كل ما لديه اليوم وسنفعل الشيء نفسه في المحاولة التالية”، مؤكدة أنها ستنشر “مزيدا من المعلومات عن موعد” محاولة الإطلاق الجديدة.

وتابعت “ريلاتيفيتي سبيس”، أنه “بناءً على تحليل أولي للبيانات، الصاروخ بحالة جيدة “.

وأثناء هامش الإطلاق، تم وقف العد التنازلي أيضًا عندما دخلت سفينة خاصة إلى المنطقة الآمنة.

وكانت محاولة أولى لإطلاق الصاروخ ألغيت في اللحظة الأخيرة الأربعاء بسبب مشكلة تقنية.

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