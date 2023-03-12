طقس الأحد.. طقس حار نسبيا مع تشكل كتل ضبابية بهذه المناطق
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا داخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي وبالسهول الداخلية الوسطى.
ويرتقب أيضا تشكل كتل ضبابية محلية بسهول المحيط الأطلس الشمالية والشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية، كما ستهب رياح قوية نوعا ما مرفوقة بتناثر بعض حبات الغبار داخل الأقاليم الجنوبية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 05 إلى 12 درجة بالريف و الهضاب العليا الشرقية، و ما بين 17 و 23 بسوس والشياضمة وبداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و 17 درجة بباقي المناطق الأخرى.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا طفيفا خصوصا بالمناطق الشمالية والسواحل الجنوبية.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي المناطق.
12 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث نافعا وليس ضارا.
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك يارب العالمين.
نترقبوا من الله عزوجل نزول المطر لأن الارض تحتاج إليها حتى يكون موسما فلاحيا جيد بإذن الله تعالى وبركاته.
الأرض في هذآ الفصل الربيع جد ماسة إلى الأمطار.
وجعلنا من الماء كل شيء حي..اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.
نطمع من آلله نزول المطر من أجل موسم فلاحي جيد.
هذآ الجو ربيعي نتمنى نزهة انا وعائلتي هههههههههههه
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.(…وانزل من السماء ماء فاخرج به الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون..)
بداية فصل الربيع اللهم غيثا نافعا..
اللهم اسقينا الغيث النافع والعمل الصالح..
جو لطيف ومعتدل يستحق نزهة مع العائلة في الطبيعة والإستمتاع بجمالها..
التسقاطات المطرية الأخيرة انعشت حقينة السدود وامالنا ان يكون موسم فلاحي جيد..