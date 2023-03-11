شهود زور يسقطون في قبضة العدالة بالحسيمة

هبة بريس - متابعة

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، إدانة ثلاثة متهمين من أجل جناية الادلاء عمدا بشهادة الزور في قضايا جنائية مختلفة.

وقضت هيئة المحكمة بالسجن في حق المتهمين الثلاثة بسنة سجنا موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم، كما أدانت الغرفة الجنحية التلبسية، بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، متهما بشهادة الزور في قضية جنحية، وحكمت عليه بأربعة اشهر حبسا نافذا.

وقد تم توقيف هؤلاء بعدما ثبت للمحكمة انهم قدموا شهادات غير صحيحة، امامها بعد اداء اليمين، وهو ما يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

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