الدوري الإسباني.. ريال مدريد يعبر إسبانيول بثلاثية

2023-03-11 / 17:13
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هبة بريس - وكالات

قلب ريال مدريد تأخره بهدف أمام ضيفه إسبانيول إلى فوز 3/ 1 اليوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم المهاجم المخضرم خوسيلو بهدف لإسبانيول في الدقيقة الثامنة لكن البرازيلي فينيسيوس جونيور رد بهدف للريال في الدقيقة 23 ثم أضاف مواطنه إيدير ميليتاو الهدف الثاني في الدقيقة 39 وفي الثواني الأخيرة للمباراة سجل البديل ماركو اسينسيو الهدف الثالث للنادي الملكي.

الفوز رفع رصيد الريال إلى 56 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط خلف برشلونة المتصدر والذي يلتقي مع مضيفه اتلتيك بيلباو غدا الأحد، وتوقف رصيد إسبانيول عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتنتظر الريال مواجهة قوية يوم الأربعاء المقبل أمام ضيفه ليفربول الإنكليزي في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الساحق ذهابا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

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