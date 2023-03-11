في رمضان.. رامز جلال يفاجئ المشاهير ب”رامز نيفر أند”

2023-03-11 / 12:33
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هبة بريس

كشف الممثل المصري رامز جلال، عن بوستر برنامج المقالب الجديد والذي يحمل إسم «رامز نيفر إند» والمتوقع بثه في شهر رمضان المقبل.

ونشر جلال صورة العمل التلفزيوني الذي سيعرض على شبكة «mbc مصر»، من دون أن يعطي أي تفاصيل تتعلق بالمشروع الجديد الذي يقدّم برعاية «هيئة الترفيه السعودية».

ظهر رامز في الإعلان الترويجي وهو يمتطي ثوراً كأنه يجري في الصحراء، ويحمل في يده فانوس رمضان الشهير.

في هذا السياق، كما في كل عام، يسود الغموض طبيعة برنامج المقالب الذي يتولاه جلال.

ويمنع فريق العمل تسريب أيّ معلومات حوله. مع العلم أن غالبية النجوم المصريين يكشفون قبل إنطلاق شهر الصوم، عن مشاركتهم في البرنامج، وأحياناً يتم التطرق إلى المبلغ المالي الذي تقاضوه مقابل مشاركتهم في العمل التلفزيوني.

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