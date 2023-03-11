باريس سان جيرمان يعلن نجاح العملية الجراحية لنيمار

هبة بريس - وكالات

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أن نجمه البرازيلي نيمار خضع لعملية جراحية ناجحة في كاحله الأيمن أمس الجمعة.

وقال النادي المملوك قطريا في بيان، إن المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 31 عاما “خضع لعملية جراحية ناجحة بمستشفى سبيتار في الدوحة”.

وأوضح باريس سان جيرمان أن “اللاعب سيتبع الآن بروتوكول الراحة والعلاج”.

هذا ومن المتوقع أن يغيب نيمار عن الملاعب لمدة تصل إلى أربعة أشهر، ربما حتى نهاية الموسم الجاري.

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