باريس سان جيرمان يعلن نجاح العملية الجراحية لنيمار
هبة بريس - وكالات
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أن نجمه البرازيلي نيمار خضع لعملية جراحية ناجحة في كاحله الأيمن أمس الجمعة.
وقال النادي المملوك قطريا في بيان، إن المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 31 عاما “خضع لعملية جراحية ناجحة بمستشفى سبيتار في الدوحة”.
وأوضح باريس سان جيرمان أن “اللاعب سيتبع الآن بروتوكول الراحة والعلاج”.
هذا ومن المتوقع أن يغيب نيمار عن الملاعب لمدة تصل إلى أربعة أشهر، ربما حتى نهاية الموسم الجاري.
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11 تعليقات
بالشفاء العاجل لينمار..
نيمار لاعب دولي ماهر نتمنى له الشفاء..
بدأت عليه علامة التعب مباشرة وراء المونديال …
عليه الاعتزال نهائيا..
نيمار أعطى في كرة القدم وحتى الأندية التي كان معها ..
نيمار لاعب مع برشلونة وباريس انجرمان ويعتبر من اللاعبين الاساسيين ..
بالشفاء البرازيلي نيمار..
لاعب دولي خلوق طريقة لاعبه احترافية ..
اللهم اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما…
بالشفاء لينمار..
نتمنى له الشفاء..