القيادة العسكرية في مالي تعلن تأجيل الاستفتاء على الدستور

2023-03-10 / 23:38
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت القيادة العسكرية في مالي تأجيل الاستفتاء على الدستور المقرر في 19 من الشهر الجاري، مؤكدة احترامها لالتزامها بعودة المدنيين إلى السلطة في البلاد سنة 2024.

وقال الناطق باسم الحكومة العسكرية الكولونيل عبد الله مايغا في بيان تلاه أمام الصحفيين إن “موعد الاستفتاء المقرر إجراؤه في 19 مارس 2023 سيتم تأجيله قليلا”، دون أن يحدد موعدا جديدا.

وقلل مايغا من أهمية التأجيل قائلا إن “الجدول الزمني هو أداة للتخطيط”، وأن “الموعد النهائي يبقى الموعد الذي تمكنا من التفاوض حوله مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”.

وأكد أن “رئيس الدولة ملتزم تماما باحترام هذا الموعد” في 2024.

وبهذا التأجيل تجاوز الجيش الموعد النهائي الأول للبرنامج الزمني للمشاورات الذي وضعه، ويفترض أن يفضي إلى انتخابات في فبراير 2024 بهدف عودة المدنيين إلى السلطة.

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