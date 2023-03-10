“خبير أمريكي” يحذر من تهديد “الدرونات” الإيرانية الممنوحة لـ”البوليساريو”

هبة بريس _ الرباط

حذر الخبير الأمريكي في الشؤون الاستراتيجية، لويلين كينغ، من مناورات النظام الإيراني الذي يقوم بتواطؤ وتمويل من الجزائر بتزويد ميليشيات “البوليساريو” بطائرات مسيرة، والتي تشكل “تهديدا مباشرا للمغرب”.

وكتب لويلين كينغ في مقال نشر اليوم الجمعة 10 مارس، في مجلة “أتالايار” الإسبانية، أن “طائرات إيرانية بدون طيار منتشرة الآن في شمال إفريقيا وتشكل تهديدا مباشرا للمغرب”، مذكرا بأن المغرب قام عدة مرات، بلفت الانتباه إلى التهديد الذي يمثله بيع الطائرات الإيرانية بدون طيار للجزائر، وفي الواقع لميليشيات “البوليساريو”.

وفي مقال بعنوان “الطائرات بدون طيار الإيرانية في شمال إفريقيا، تهدد المغرب”، اعتبر نائب رئيس التحرير السابق لصحيفة “واشنطن بوست” أن المملكة “محقة في قلقها، وكذلك العالم”.

وأشار لويلين كينغ إلى أن “الدبلوماسية المغربية تثير القضية بنشاط مع الحكومات الغربية”، مؤكدا أن الهدف هو “تنبيه العالم بشأن تطور الديناميات في المنطقة و(…) مخاطر هجمات الطائرات بدون طيار، وهي عنصر جديد مكمل لحرب العصابات”.

وحذر الخبير الأمريكي من أنه بينما كان العالم قلقا بشأن برنامجها النووي، أصبحت إيران موردا قويا للطائرات العسكرية بدون طيار للانفصاليين في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لليولين كينغ، فإن دور إيران المُزعزع للاستقرار في شمال إفريقيا قد تم تسليط الضوء عليه، على الخصوص، من قبل مركز البحث الأمريكي فورين بوليسي، الذي قال نائبه الأول إيلان بيرمان إن “ما يحمله الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات هو أنهم معروفون بأنهم الدولة الرئيسية الراعية للإرهاب في العالم، وأنهم ينتقلون الآن إلى إفريقيا، ما يزيد من قدرة الجماعات التي تعمل بالوكالة عنها”.

وخلال الأشهر الأخيرة، تعالت أصوات عدد من الخبراء الغربيين المحذرين من خطر انتشار الأسلحة الإيرانية في المغرب العربي، من خلال تواجد طهران في الجزائر ودعمها لـ “البوليساريو” والتنبيه ضد المخاطر على أوروبا والمنطقة برمتها.

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