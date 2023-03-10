“الألماني فايزر” يرغب في حمل قميص منتخب عربي

2023-03-10 / 18:16
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هبة بريس _ رياضة

أكد ظهير نادي فيردر بريمن الألماني ميتشل فايزر رغبته في تمثيل المنتخب الجزائري الأول، رغم دفاعه عن ألوان المنتخبات الألمانية للفئات العمرية، مستفيداً من الأصول الجزائرية لوالدته.

وقال فايزر (28 عاماً) في مؤتمر صحفي الخميس: “كان هذا الخيار (تمثيل الجزائر) يجول بخاطري. يشكل اللعب في بطولة كبيرة هدفاً مهما بالنسبة لي. لدي ميزة اللعب مع منتخبين وأملك فرصة أكبر لخوض بطولة كبرى مع الجزائر”.

ولد اللاعب فايزر بمدينة كولن في ألمانيا من أب ألماني وأم من أصول جزائرية، ويتكلم اللغة الفرنسية قليلا.

وكشف اللاعب: “والدي لعب في فرنسا على مدى سنتين عندما كنت شاباً. في الواقع، كنت أتكلم الفرنسية أفضل من الألمانية حينها، لكني نسيت الكثير من الكلمات في الوقت الحالي”.

وأضاف اللاعب الذي حمل سابقا ألوان بايرن ميونيخ وكايزرسلاوترن وهرتا برلين وباير ليفركوزن: “لم يسبق لي أن زرت الجزائر ولا أدري أي شيء عن ثقافتها أو كيفية العيش فيها، لكني أعشق التجارب، أتطلع إلى التحديات”.

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