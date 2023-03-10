شيرين تنفي انفصالها عن حسام حبيب وتهدد باللجوء للقضاء

2023-03-10 / 16:01
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هبة بريس

بعد تداول أخبار تفيد انفصال النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن زوجها حسام حبيب، أصدرت المغنية المصرية بيانًا صحفيًا تنفي فيه كل الأخبار المتداولة.

وأكدت في البيان، أنها تتفرغ لأغانٍ جديدة، تميهدًا لطرحها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي الشائعات.

وجاء في البيان الصادر: “تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب، عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها، وأنها متفرغة لإعداد أغان جديدة بعدما انتهت من ألبومها الجديد، ودعت شركة روتانا لتسلمه”.

وأضاف البيان: “تهيب بجمهورها بعدم الالتفات لكل شخص يحاول انتهاز فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغان جديدة تعدها، حيث يحاول البعض الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم”.

وتابع البيان “وقد كلفت، محاميها حسام لطفي بملاحقة مدعي الشهرة ممن يستحلون نشر وإتاحة أخبار كاذبة لإثارة القلق لدى جمهورها الذي تعتز به وتحرص على إسعاده بأغانيها وتنأى به عن مروجي الاشاعات الكاذبة”.

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