قريبا.. إفتتاح وحدة صناعية كبرى لتركيب الأسلاك الكهربائية للسيارات بجهة الشرق

2023-03-10 / 10:51
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هبة بريس - وجدة

ستتعزز بالمنطقة الحرة للتسريع الصناعي “تكنوبول وجدة” بإفتتاح وحدة صناعية كبرى لتركيب الأسلاك الكهربائية للسيارات “APTIV”.

وبمناسبة الإحتفالات ب 20 سنة للمبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق 18مارس 2023/2003، سيتم إفتتاح هذه الوحدة الصناعية يوم السبت 18 مارس الجاري، على مساحة 08 هكتارات بغلاف مالي إجمالي تعدى 394 مليون درهم بمساهمة مجلس جهة الشرق ب 33 مليون درهم، التي ستوفر 3500 منصب شغل بشكل قار وما بين 600 و700 منصب شغل غير قار، حيث يعد الأول من نوعه بالجهة الشرقية في قطاع كابلاج السيارات.

وحسب المركز الجهوي للإستثمار لجهة الشرق، فهذه الوحدة الصناعية هي تعبير للثقة الكبيرة للمستثمرين الإقتصاديين في مستقبل الجهة في الأداء والقدرة التنافسية لقطاع صناعة السيارات المغربية، وكذا مزايا توطينه بالمنطقة الحرة “وجدة تكنوبول”، ومدى حتمية تشجيعه لجلب استثمارات كبرى أخرى خاصة في هذا القطاع الواعد ذي القيمة المضافة العالية، وعلى أثره المتوقع من مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط المستقبلي لتحسين جاذبية الشرق وامتصاص البطالة.

وكما أنه مؤخرا، خلال دورة مارس تمت المصادقة بمجلس جهة الشرق على برنامج التنمية الجهوية 2027/2022 الذي سيساهم في تشجيع الإستثمار وتحسين مناخ الأعمال، حيث انه خلال الثلاث السنوات الأخيرة تم خلق حوالي 4500 منصب شغل في قطاع المعلوميات والأفشورينغ بوجدة وبركان والناظور، وخلق صناعة غذائية ببركان وتاوريرت، و توفير حضائر صناعية جديدة نظرا للدينامية التي تعرفها الجهة.

وفي إطار التشجيع وتبسيط المساطر الإدارية تم منح 62 رخصة لبناء وحدات صناعية، كما أنه تم تلقي 10 طلبات لإستثمارات كبرى سيتم الإعلان عنها خلال الإحتفالية بالذكرى 20 للمبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق.

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