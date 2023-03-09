نيجيريا.. اصطدام قطار وحافلة يحصد 6 قت-لى وأزيد من 70 جريحا

هبة بريس _ وكالات

لقي ستة أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس 9 مارس، في حادث اصطدام بين قطار وحافلة في لاغوس بنيجيريا، أسفر أيضا عن إصابة أزيد من 70 شخصا، العديد منهم في حالة حرجة، حسبما أفادت به مصالح الإنقاذ.

وذكرت وسائل إعلام، نقلا عن ابراهيم فارينلوي، وهو مسؤول بوكالة إدارة الطوارئ، أن الحصيلة بلغت حتى الآن 6 قتلى، بينهم 4 نساء ورجلان، مضيفة أن 74 شخصا أصيبوا في هذا الحادث.

وأضاف فارينلوي أن عدد القتلى “مرشح للارتفاع لأن العديد من المصابين حالتهم حرجة”، مسجلا أن رجال الإنقاذ استغرقوا عدة ساعات للوصول إلى ركاب الحافلة التي كانت مهشمة.

وأشارت وكالة إدارة الطوارئ بولاية لاغوس إلى أنه من المرجح أن يكون سائق الحافلة أراد عبور السكة الحديدية رغم وجود إشارة المنع.

وكان القطار الذي يربط بين إيجوكو بولاية أوغون متوجها نحو منطقة إبوت-ميتا في لاغوس.

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