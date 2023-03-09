البابا”.البابا يصف تكافؤ الفرص للمرأة بأنه مفتاح لعالم أفضل

2023-03-09 / 23:01
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عبد اللطيف الباز / هبة بريس

أشاد البابا فرنسيس اليوم بالمساهمة الفريدة للمرأة في بناء عالم يكون منزلا للجميع”، وذلك في مناسبة اليوم العالمي المرأة الذي يحييه العالم سنويا في 8 مارس.
وقال البابا في الفاتيكان: “المرأة هي التي تجعل العالم جميلا وتحرسه وتحافظ عليه حيا. هي تحمل إليه النعمة التي تجعل الأشياء جديدة وشجاعة بذل الذات”، على ما ورد على موقع الفاتيكان.

وأضاف الحبر الأعظم، خلاله اجتماعه وفدا تتقدمه سفيرة جلالة الملك لذى الفاتيكان رجاء ناجي “السلام هو امرأة، يولد مجدّداً، وعلى الدوام من حنان الأمهات”. واضاف: “لذلك، فإن حلم السلام يتحقق بالنظر إلى المرأة. وبالتالي، فإذا كنا نهتمُّ بالمستقبل وكنا نحلم بمستقبل سلام، فينبغي علينا أن نفسح المجال امام المرأة.

وقال “أحب أن أتصور أنه لو تمتعت المرأة بالمساواة التامة في الفرص، فإنها يمكن أن تسهم إسهاما كبيرا في التغيير الضروري نحو عالم يسوده السلام والإدماج والتضامن والاستدامة المتكاملة”.

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