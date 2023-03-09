الرئيس التونسي يعلن حل المجالس البلدية

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه سيحل المجالس البلدية قبل أشهر من موعد مفترض لانتخابها، مما سيزيد تفكيك أنظمة الحكم التي تشكلت بعد ثورة 2011.

وقال سعيد في اجتماع لمجلس الوزراء: “سنناقش مرسوما بحل البلديات واستبدالها بنيابات خاصة (مجالس خاصة)”.

وأضاف أن المجالس الجديدة ستنتخب، ولكن بموجب قواعد جديدة سيكتبها ضمن قانون معدل للمجالس البلدية. وسبق أن انتقد الرئيس المجالس البلدية، قائلا إن بعضها يسعى أن يكون “دول داخل دولة” وقال إن بعضها “ليست محايدة”.

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