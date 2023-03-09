نيمار يجري عملية جراحية في قطر

2023-03-09 / 10:32
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هبة بريس - وكالات

أعلن مستشفى (سبيتار) في الدوحة أن نجم منتخب البرازيل لكرة القدم وباريس سان جرمان الفرنسي نيمار سيصل قريبا جدا الى قطر من أجل إجراء عملية جراحية باشراف المتخصص البريطاني جيمس كالدر.

وقال المستشفى في بيان “أن نجم كرة القدم البرازيلي ولاعب باريس سان جرمان نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور سيخضع لعملية جراحية في سبيتار” مضيفا أن العملية سيشرف عليها جراح الكاحل الخبير في سبيتار، البروفسور بيتر دهوغ، وجراح الكاحل الشهير جيمس كالدر من لندن”.

وسبق للاعب البرازيلي أن زار سبيتار في يناير 2019 حيث خضع لسلسلة فحوصات وتقييمات طبية في المستشفى القطري في إطار إعادة تأهيله بعد إصابة في مشط القدم تعرض لها في فبراير 2018، وفق بيان المستشفى.

وأصيب نيمار خلال مباراة في الدوري الفرنسي ضد ليل في 19 فبراير ومن المتوقع أن يغيب عن سان جرمان لما تبقى من الموسم الحالي.

وأعلن سان جرمان الاثنين أن نيمار سيخضع لعملية جراحية “في الأيام المقبلة” في كاحله الأيمن في الدوحة وسيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين “ثلاثة وأربعة أشهر”.

وأشار نادي العاصمة الى أن نيمار “عانى من نوبات عدة من عدم الاستقرار في الكاحل الأيمن في السنوات الأخيرة وأوصى الطاقم الطبي في باريس سان جرمان بإجراء عملية جراحية لإصلاح الرباط من أجل تجنب خطر تكرار المعاناة”، محددا فترة الغياب عن الملاعب بين “3 و4 أشهر”.

وكتب نيمار في رسالة قصيرة على حسابه في (تويتر) “سأعود أقوى” مرفقاً إياها بتعبير رمزي ليدين مفتوحتين طلبا للدعاء بالشفاء.

وأصيب ابن الـ31 عاماً في الكاحل الأيمن نفسه في المباراة الأولى لمنتخب البرازيل في كأس العالم قطر نهاية العام المنصرم ضد صربيا قبل أن يعود إلى اللعب في ثمن النهائي.

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