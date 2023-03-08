الاتحاد الإسباني يعلن تعديل توقيت “كلاسيكو” برشلونة وريال مدريد

2023-03-08 / 20:06
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هبة بريس _ رياضة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعديل توقيت مباراة برشلونة وريال مدريد، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان كلاسيكو الذهاب انتهى بفوز برشلونة على ريال مدريد بهدف نظيف من توقيع إيدير ميليتاو مدافع الفريق الملكي، بالخطأ في مرمى فريقه.

وقال بيان للاتحاد، إنه تم تقديم موعد المباراة لمدة ساعة واحدة، لتقام في الخامس من أبريل المقبل في تمام التاسعة مساء بتوقيت إسبانيا.

كما تم تقديم مباراة أتلتيك بيلباو وأوساسونا، في إياب نصف النهائي الآخر، لمدة ساعة واحدة أيضا، لتقام في الرابع من أبريل في تمام التاسعة مساء بتوقيت إسبانيا.

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