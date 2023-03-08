كوثر بودراجة :” طالما لا نتساوى في الإرث مع الذكور لن نحتفل ب8 مارس”

نجلاء مزيان: هبة بريس

أثارت الإعلامية والفنانة المغربية كوثر بودراجة جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي عقب نشرها تدوينة حول الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

و في هذا الصدد، كشفت بودراجة أنها لن تحتفل بهذه المناسبة على إثر مجموعة من الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة سواء في حقوقها القانونية، الفكرية، أو المجتمعية.

و قالت بودراجة:”ما دمنا نسمح بتزويج الطفلات وما دام القانون لا يعطي النساء حق الولاية الشرعية على أطفالهن، وطالما لا نتساوى نحن النساء في الإرث مع الذكور وليس لدينا الحق في التصرف في أجسادنا وتفكيرنا، وما دمنا نتعرض للاغتصاب والعنف دون ردع للمجرمين لن نحتفل بـ 8 مارس وسنستمر في نضالنا”.

هذا وقد تفاعل العديد من النشطاء مع تدوينة الإعلامية المغربية، و كذا تداولها على نطاق واسع من طرف بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.

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