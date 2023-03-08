لقجع يتوعد المتورطين في “فضيحة التذاكر” بالمتابعة القضائية

هبة بريس - لبنى أبروك

كشف رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، فوزي لقجع، عن مستجدات التحقيق فيما يعرف إعلاميا ب”فضيحة التذاكر” بقطر.

وقال لقجع في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الأربعاء “فيما يخص تذاكر المونديال، كان مجهود استثنائي لوضع التذاكر رهن إشارة الجماهير المغربية التي قامت بمجهود جبار لمساندة الفريق الوطني وتنقلت من مختلف بقاع العالم، توقعات الجماهير المغربية كانت أن الفريق الوطني مغاديش ياخذ داك المسار الناجح ويوصل لنص فالنهائي، وتم القيام بمجهودات استثنائية بعين المكان لإعطاء أكبر عدد ممكن من التذاكر للجمهور المغربي وفبعض المباريات تجاوزات 15 و16 ألف تذكرة.”

وأضاف لقجع قائلا “كاين بعض الأشخاص انتهزوا هذه الفرصة ومارسوا نشاطهم المعهود وهو الاسترزاق والاستفادة من كل الظروف ولو كانت صعبة.. ولهذا فتحنا تحقيق داخل دواليب الجامعة الملكية لكرة القدم وتوصلت بتقرير كله يجمع على أنه كانت مجموعة من الاختلالات وحددت دوائرها.”

وأكد رئيس جامعة كرة القدم، أنه تم فتح بالموازاة مع ذلك، تحقيق قضائي ما زال مستمرا ونتائجه ستصل خلال المراحل القليلة القادمة والإجراءات التي أعلنا عنها سابقا ستتم بكل وضوح وشفافية.

وتوعد لقجع المتورطين في هذا الملف، ب”نهاية مسار النشاط الرياضي لكل من سولت له نفسه أن يتدخل بشكل أو آخر في هذه العمليات التي لا تمت للأخلاق الرياضية أو للوطنية بصلة، وبطبيعة الحال ستكون مجموعة من المتابعات القضائية سنعلن عنها.” وفق قوله

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