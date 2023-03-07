شاهد فهداً يركض بشوارع مسقط يثير جدلاً..إليكم القصة

هبة بريس _ وكالات

انتشر خلال الساعات الماضية مقطع مصور يظهر فيه حيوان الفهد يركض بسرعة كبيرة في عدد من شوارع العاصمة العُمانية مسقط.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الفهد ظهر مسرعاً على كورنيش مطرح، ثم ظهر مجدداً في شارع السلطان قابوس وتحديداً أمام دار الأوبرا السلطانية.

إلا أن صحيفة “تايمز أوف عُمان” كشفت أن المقطع ما هو إلا حملة إعلانية لشركة خدمة إلكترونية جديدة، وترمز إلى السرعة

وأضافت أن دور الفهد كان التأكيد على السرعة العالية للخدمة التي تقدمها الشركة إلى العميل.

وقالت إن مشروع الإعلان استغرق قرابة شهر ونصف حتى يكتمل بالتصوير والتأثيرات السينمائية، ودمج دور الفهد في الفيديو

مقطع متداول يظهر فهد يركض بسرعة كبيرة في عدد من شوارع مسقط pic.twitter.com/gsypgbHpqK — أخبار عمان (@omaniyanews) March 6, 2023

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