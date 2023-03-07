Riot police watch Liverpool fans during the Champions League final soccer match between Liverpool and Real Madrid at the Stade de France in Saint Denis near Paris, Saturday, May 28, 2022. (AP Photo/Manu Fernandez)

رسميا..تعويض مشجعى ليفربول بعد “أحداث” نهائي أبطال أوروبا

2023-03-07 / 18:12
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هبة بريس _ رياضة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الثلاثاء، أنه سيعوض أنصار ليفربول الإنكليزي، الذين اشتروا تذاكر حضور المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني العام الماضي، وذلك بسبب أحداث شغب حالت دون تمكن بعضهم من متابعتها في المدرجات.

وجاء إعلان الاتحاد الأوروبي في أعقاب تقرير مستقل صدر مؤخراً وحمٌله “المسؤولية الأساسية” عن الأحداث الفوضوية قبل المباراة، التي “كادت تؤدي إلى كارثة”.

وأكد يويفا في بيان أنه “سيتم تعويض جميع المشجعين.. الذين عاشوا ظروفا صعبة”.

وأضاف أمين عام الاتحاد الأوروبي، ثيودور ثيودوريديس “نعترف بالتجربة السلبية التي عاشها المشجعون، ولهذا السبب سنعوض الجماهير التي اشترت تذاكر حضور المباراة والذين عانوا صعوبات لدخول الملعب”.

وشابت المباراة النهائية التي فاز بها ريال مدريد وتوج بلقبه الرابع عشر في المسابقة، فوضى عارمة، إذ عانى مشجعو الفريق الإنكليزي للدخول إلى الملعب.

وتعرض المشجعون للمضايقات لدى محاولتهم دخول الملعب وأطلق عليهم رجال الشرطة الغاز المسيل للدموع خارج ستاد دو فرانس في ضواحي العاصمة الفرنسية، حيث تأخر انطلاق المباراة 36 دقيقة.

وقال الاتحاد الأوروبي إن التعويض “يغطي جميع مخصصات تذاكر ليفربول للنهائي، أي 19618 تذكرة”.

وأوضح الاتحاد القاري أن مشجعي ريال مدريد والمشجعين الآخرين المعنيين بالفوضى في استاد فرنسا بإمكانهم المطالبة بتعويض أيضا، ولكن على أساس كل حالة على حدة.

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