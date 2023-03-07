مراكش.. إيقاف شخص وحجز 12 ألف قرص طبي مخدر

2023-03-07 / 16:44
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مراكش بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء 7 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى وكالة تابعة لشركة لنقل المسافرين والإرساليات بمدينة مراكش، مباشرة بعد تسلمه طردا قادما من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بداخله على 12 ألف قرص مخدر، من بينها 9000 قرص طبي مخدر من نوع ريفوتريل و3000 قرص مهلوس من نوع إكستازي.

كما مكنت إجراءات التفتيش المنجز بداخل منزل المشتبه فيه عن حجز كمية من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ترويج المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.

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