“يويفا” يعلن إعادة قيمة تذاكر نهائي الأبطال إلى مشجعي ليفربول

هبة بريس - وكالات

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الثلاثاء، إنه سيعيد قيمة التذاكر لمشجعي ليفربول الذين حضروا نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي في باريس بعد أن أكد تقرير مستقل أن الاتحاد القاري هو المسؤول عن الفوضى التي حدثت خارج الملعب.

وتأخر انطلاق المباراة النهائية 36 دقيقة بعد أن فشل آلاف من مشجعي ليفربول في دخول استاد فرنسا في باريس قبل المباراة التي أقيمت في 28 مايو وفاز بها ريال مدريد 1-صفر.

وظهرت لقطات فيديو تطلق فيها الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع نحو المشجعين وكان بينهم السيدات والأطفال.

ورغم أن اليويفا ألقى باللوم في بداية الأمر على مشجعي ليفربول في حدوث الفوضى، فإنه اعتذر لاحقا بعد صدور تقرير مستقل.

وقال تيودور تيودوريديس الأمين العام لليويفا في بيان: لقد أخذنا في الاعتبار عددا كبيرا من الآراء التي تم التعبير عنها علنا وسرا ونعتقد أننا وضعنا خطة شاملة وعادلة. نحن نقدر تأثير الروابط الداعمة لليفربول مثل رابطة جماهير ليفربول (سبيريت أوف شانكلي) ورابطة جماهير ليفربول للمعاقين بالإضافة إلى الحوار المفتوح والشفاف طوال هذه الفترة.

وتابع: نحن ندرك التجربة السلبية للمشجعين في هذا اليوم ولذلك سنعيد قيمة التذاكر للمشجعين الذين اشتروها وكانوا أكثر المتضررين من الصعوبات في دخول الملعب.

وقال اليويفا إن المبالغ المستردة ستكون متاحة لجميع المشجعين الذين حملوا التذاكر للبوابات (إيه) و(بي) و(سي) و(إكس) و(واي) و(زد) حيث “تم الإبلاغ عن وجود صعوبات”.

وحصل مشجعو ليفربول على 19618 تذكرة للمباراة النهائية.

ورحبت الرابطتان بقرار إعادة قيمة التذاكر في بيان مشترك لكنهما قالا إن ذلك لا يعفي اليويفا من التسبب في الأزمة.

وقالت الرابطتان: مع وعد بتعويض المشجعين، قطع اليويفا شوطا للاعتراف بدوره في الفشل الذريع.

وأضاف: لكن هذا ليس عذرا لليويفا، ولا يعفيه من الانتقاد ولا يقلل من حاجته لتنفيذ كل التوصيات التي قدمها التقرير المستقل.

وتراوحت أسعار التذاكر للنهائي بين 62 جنيها إسترلينيا (74 دولارا) و610 جنيهات إسترلينية (733 دولارا).

وأضاف اليويفا: بالإضافة لذلك فإن جميع المشجعين الذين لم يدخلوا للملعب وفقا لبيانات التحكم قبل الساعة 21:00 بتوقيت وسط أوروبا (الموعد المحدد لانطلاق المباراة) أو الذين لم يتمكنوا من دخول الملعب من الأساس سيكون لهم الحق في استرداد أموالهم.

وتابع: نظرا لطبيعية عملية بيع التذاكر الأصلية حيث اشترى مشجعو ليفربول التذاكر من النادي وليس من اليويفا مباشرة، فقد طلب اليويفا من النادي تنفيذ عملية استرداد المبالغ لضمان حماية البيانات الشخصية وتسهيل العملية.

وقال اليويفا إن مشجعي ريال مدريد والمشجعين المحايدين الذين تنطبق عليهم معايير الاسترداد سيتم التعامل معهم عبر خدمة العملاء.

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