تقرير: نصف المغاربة مهددون بالسمنة بحلول سنة 2035

هبة بريس

حذر تقرير الاتحاد العالمي للسمنة من أن أكثر من ثلث سكان المغرب سيعانون من زيادة الوزن أو السمنة خلال الاثنتي عشرة سنة المقبلة.

وحسب توقعات تقرير “أطلس السمنة لسنة 2023″، فإن نسبة الأشخاص البالغين (18 سنة وما فوق) الذين سيعانون من زيادة الوزن بالمغرب ستصل إلى 46 بالمائة بحلول سنة 2035، أي بزيادة سنوية تقدر بـ2.7 بالمائة ما بين سنتي 2020 و2035، وستعاني الإناث أكثر من الذكور من هذا المشكل الصحي.

ويتوقع الاتحاد العالمي للسمنة، أن تبلغ نسبة الأطفال والمراهقين، المتراوحة أعمارهم ما بين 5 و19 سنة، والذين قد يعانون من السمنة المفرطة بالمغرب بحلول سنة 2030، تبلغ 18 بالمائة، أي حوالي مليون و720 ألفا و571 شخصا من هذه الفئة العمرية.

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