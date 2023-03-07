دراسة: الخلافات الزوجية تزيد خطر الموت المفاجئ للرجال بنسبة 86%

2023-03-07 / 09:58
0
هبة بريس - وكالات

أفادت دراسة حديثة، بأن الخلافات الزوجية تزيد خطر الموت المفاجئ للرجال بنسبة 86%، حيث أن الرجال غير الراضين عن زيجاتهم، أكثر عرضة للسكتة القلبية المفاجئة من أولئك الذين يشعرون بالرضا.

ونقلت صحيفة “الوطن” المصرية نتائج دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية لأمراض القلب، ركز مؤلفها إنزيتشوكو أسيوزور، الباحث بجامعة شرق فنلندا، على العلاقة بين الرضا الزوجي والموت المفاجئ.

وأوضحت الدراسة أن الإجهاد والعداء الناتج عن الخلافات الزوجية، يؤديان إلى ارتفاع ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، فيما أظهرت الأبحاث أن العلاقة الجيدة وما يتبعها من رضا يمكن أن يخفض ضغط الدم.

في سياق متصل، علق الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق في مصر، على تلك الدراسة قائلا: “أسرع طريقة لقصف عمر الزوج، النكد الزوجي، حيث يزيد احتمالات السكتة القلبية والموت المفاجئ بنسبة أكثر من 80%”.

وخلص الباحثون إلى نتائج تلك الدراسة بعد فحص بيانات من 2262 رجلا، مسجلين في دراسة مرض القلب الإقفاري بفنلندا، في عام 2018، حيث طُلب من المشاركين ملء استبيان مصمم، لتقييم مستوى رضاهم الزوجي على مقياس من 4 نقاط.

وتابع الباحثون المشاركين لمدة نحو 26 عاما، سجلوا خلالها 239 مرضا منفصلا عنيفا، بعد التكيف مع مجموعة من عوامل الخطر القلبية الوعائية التقليدية، وبالمقارنة مع الرجال الذين كانوا راضين جدا عن زيجاتهم، فإن أولئك الذين كانوا غير راضين لديهم مخاطر أعلى بنسبة 86% للإصابة بداء فقر الدم المنجلي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of واشنطن تعرب عن “قلقها العميق” من تصريحات قيس سعيد

واشنطن تعرب عن “قلقها العميق” من تصريحات قيس سعيد

2023-03-07 / 11:08
Photo of الفرنسيون يخرجون للشوارع رفضا لقانون التقاعد

الفرنسيون يخرجون للشوارع رفضا لقانون التقاعد

2023-03-07 / 10:13
Photo of البنك الدولي يعلن وقف العمل مع تونس

البنك الدولي يعلن وقف العمل مع تونس

2023-03-06 / 19:43
Photo of عطل فني” في تويتر.. و”العمل جار” على إصلاحه

عطل فني” في تويتر.. و”العمل جار” على إصلاحه

2023-03-06 / 19:30
Photo of تركيا تخصص تذاكر عودة VIP للكلاب التي شاركت في عمليات الإنقاذ

تركيا تخصص تذاكر عودة VIP للكلاب التي شاركت في…

2023-03-06 / 18:20
Photo of عبر الإيميل.. الملك تشارلز يدعو هاري وميغان لحفل التتويج

عبر الإيميل.. الملك تشارلز يدعو هاري وميغان لحفل التتويج

2023-03-06 / 11:52
Photo of زيلينسكي: أوكرانيا ستكون مستعدة لمواجهة أي تهديد قادم

زيلينسكي: أوكرانيا ستكون مستعدة لمواجهة أي تهديد قادم

2023-03-06 / 10:49
Photo of موريتانيا.. فرار 4 إرهابيين من السجن بعد الاعتداء على الحراس

موريتانيا.. فرار 4 إرهابيين من السجن بعد الاعتداء على…

2023-03-06 / 09:51
Photo of بعد غرق سبعين مهاجرا..البابا فرنسيس يدعو لوقف المتاجرين بالبشر

بعد غرق سبعين مهاجرا..البابا فرنسيس يدعو لوقف المتاجرين بالبشر

2023-03-05 / 21:34
Photo of الديوان الملكي الأردني يعلن موعد عقد قران الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله

الديوان الملكي الأردني يعلن موعد عقد قران الأميرة إيمان…

2023-03-05 / 20:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق