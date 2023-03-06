تتويج مطار محمد الخامس بثلاث جوائز على صعيد إفريقيا

هبة بريس

أعلن المجلس الدولي للمطارات، الإثنين، عن تتويج مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بثلاث جوائز، وهي أحسن مطار في إفريقيا لسنة 2022، وجائزة المطار ذي المستخدمين الأكثر تفانيا في العمل في إفريقيا، والمطار الذي يمتلك المسار الأسهل للمسافرين في إفريقيا.

وأوضح المكتب الوطني للمطارات في بلاغ له أن ” المجلس الدولي للمطارات أعلن اليوم 6 مارس الجاري عن تصنيف “ASQ” لجودة الخدمات المطارية برسم سنة 2022، استنادا إلى نتائج استطلاع رضا المسافرين، والذي يكافئ جودة الخدمات المقدمة بالمطارات بمختلف جهات العالم”.

وأبرز البلاغ أنه بالنسبة لقارة إفريقيا، تم تتويج مطار محمد الخامس بالدار البيضاء كأحسن مطار بإفريقيا ضمن فئة المطارات التي تستقبل حركة جوية للمسافرين ما بين 5 و 15 مليون مسافر سنويا، وجائزة المطار ذي المستخدمين الأكثر تفانيا في العمل، بالإضافة إلى حصوله على جائزة المطار الذي يمتلك المسار الأسهل للمسافرين في القارة.

وتأتي هذه الجوائز، يضيف المصدر ذاته، تتويجا للالتزام اليومي لفرق المكتب الوطني للمطارات وشركائهم، الذين لم يدخروا أي جهد للاستجابة بحيوية لمتطلبات المسافرين، مبرزا أن هذه الجهود هي نتيجة نهج مقاربة محكمة تجسد إرادة حقيقية للتحسين المستمر لجودة الخدمات وفقا للمخطط الاستراتيجي للمكتب « Envol 25 »، حيث تم تعزيز هذه المقاربة هذه السنة بالعديد من الإجراءات التي كان لها تأثير مباشر على تجربة المسافرين.

وتشهد هذه الجوائز الثلاث على الجهود المستمرة التي يبذلها الشركاء المطاريون كل يوم لتحسين تجربة المسافرين بالمنشأة المطارية الأولى للمملكة، التي استقبلت أكثر من 7.6 مليون مسافر خلال سنة 2022.

ونقل البلاغ عن حبيبة لقلالش، المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات قولها: “هذه النتائج تكافئ المشاركة المثالية والالتزام الراسخ لجميع الشركاء المطاريين، الذين أشيد بهم بحرارة”، مضيفة “نحن عازمون جميعا على إدراج مطار محمد الخامس في قائمة أفضل 100 مطار في العالم “.

من جهته، أكد لويس فيليب دي أوليفيرا، المدير العام للمجلس الدولي للمطارات أن “جعل المسافر في مركز الأولويات أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، وهذه هي الطريق التي يجب اتباعها”، مضيفا “نحن فخورون بفوز فرق مطار محمد الخامس الدار البيضاء بهذه الجوائز، وهذا يبين تعبئة كل المتدخلين في الشأن المطاري من أجل إعطاء الأولوية للمسافر”.

وسيتسلم مطار محمد الخامس الدار البيضاء هذه الجوائز خلال حفل افتتاح المنتدى العالمي للتميز في خدمة الزبائن “Customer Experience Global Summit ” للمجلس الدولي للمطارات الذي ستحتضنه مدينة “Incheon” بكوريا الجنوبية من 4 إلى 7 شتنبر 2023.

وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للمطارات يظل حريصا على رفع جودة الخدمات إلى أعلى مستوى، وفقا لأفضل المعايير على المستوى الدولي، لتكون مطارات المغرب واجهة جميلة للمغرب وعامل جذب لكل من السياح و المستثمرين.

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