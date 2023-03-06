تركيا تخصص تذاكر عودة VIP للكلاب التي شاركت في عمليات الإنقاذ

2023-03-06 / 18:20
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هبة بريس _ متابعة

أعلنت الخطوط الجوية التركية اليوم الاثنين تخصيص تذاكر عودة “VIP” للكلاب التي شاركت في عمليات الإنقاذ.

وتضافرت كل الجهود خلال عملية البحث عن الناجين خلال الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا والشمال السوري، وتسبب في مقتل آلاف الأشخاص، وكانت الكلاب إحدى الوسائل شديدة الفاعلية خلال عمليات البحث والإنقاذ، ساهمت بدرجة كبيرة في إنقاذ عالقين من تحت الأنقاض.

وشارك نحو 388 كلبا مدربا من 47 دولة في عملية واسعة قامت بها كلاب مدربة في عمليات الإغاثة بالمناطق المنكوبة، وأسهمت في إنقاذ 74 شخصا في ولاية كهرمان مرعش وحدها

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