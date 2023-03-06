بريطانيا: الناخبون يحملون “بريكست” مسؤولية نقص الخضر والفواكه

2023-03-06 / 15:11
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هبة بريس - وكالات

كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن معظم الناخبين في البلاد يعتقدون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست” هو السبب في النقص الواسع للفواكه والخضروات.

وقال 57% إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان وراء نقص المنتجات الطازجة، وقال واحد فقط من كل ثلاثة أي 36% إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس السبب.

كما كشف الاستطلاع أن 57% تأثروا بالنقص في حين أن 40% لم يتأثروا.

يذكر أنه تم إلقاء اللوم على الأحوال الجوية التي أضرت بالمحاصيل في إسبانيا وشمال إفريقيا بسبب نقص الطماطم والمنتجات الطازجة الأخرى على رفوف المملكة المتحدة.

لكن نشطاء الزراعة وخبراء الغذاء أشاروا إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو السبب الحقيقي للنقص.

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